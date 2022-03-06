Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР при обстрелах ВСУ ранены пять человек

Мэр Горловки Приходько заявил, что при обстрелах ВСУ 5 марта ранены пять человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пять жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) получили ранения в субботу, 5 марта, при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ жилого массива "Комсомолец" по адресу: 60 лет СССР, 63 ранена горловчанка 1986 года рождения. В момент обстрела она находилась на рабочем месте. Увы, за сегодня в Горловке пять раненых», — написал он.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими силовиками двух городов в Донбассе — Первомайска и Горловки. Первый населенный пункт был обстрелян ВСУ из крупнокалиберных минометов, на него упало как минимум 16 мин. Второй — снарядами калибра 122 миллиметра.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
В Финляндии заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Россиянам назвали срок продолжения прежней работы карт Visa и Mastercard
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.