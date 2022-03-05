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Украинские военные обстреляли еще два города в Донбассе

ВСУ обстреляли Первомайск и Горловку

Фото: Maksim Levin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу еще два города в Донбассе. Об этом сообщили представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает РИА Новости.

Речь идет о Первомайске и Горловке. Первый населенный пункт был обстрелян украинскими военными из крупнокалиберных минометов, на него упало как минимум 16 мин. Второй — снарядами калибром 122 миллиметра.

Информация о пострадавших, погибших и разрушениях сейчас уточняется.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что 5 марта с 10 часов утра по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гумкоридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве подчеркнули, что маршруты эвакуации были согласованы с украинскими властями.

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Алевтина Запольская
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