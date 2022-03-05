Россия объявила режим тишины на Украине

С 10 часов утра по московскому времени 5 марта Россией объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Мариуполь хотят покинуть около 200 тысяч гражданских, а Волноваху — 20 тысяч.

5 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена разделить Украину на части, проводя специальную операцию по защите Донбасса.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).