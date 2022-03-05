Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия объявила режим тишины на Украине

Минобороны объявило режим тишины для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С 10 часов утра по московскому времени 5 марта Россией объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Мариуполь хотят покинуть около 200 тысяч гражданских, а Волноваху — 20 тысяч.

5 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена разделить Украину на части, проводя специальную операцию по защите Донбасса.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Китай вывел на орбиту семь спутников
В Россию разрешили ввозить бангладешский картофель и боснийские груши
Китай призвал Запад к равноправному диалогу с Россией
Турция заявила об отсутствии планов введения санкций против России
В России захотели создать аналог Booking.com
Экономист высказался о возможных ограничениях против российской нефти
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.