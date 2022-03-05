Песков заявил об отсутствии у России цели разделить Украину на части

Россия не намерена разделить Украину на части, проводя специальную операцию по денацификации и демилитаризации этой территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, после государственного переворота в 2014 году Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии, также там увеличилось присутствие инфраструктуры НАТО. Россия намерена денацифицировать украинские территории, подчеркнул он.

«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков.

Помимо этого, Россия добивается изменения баланса сил в сфере безопасности в Европе, отметил официальный представитель Кремля. Также необходимо, чтобы на Украину больше не поставлялось вооружение со стороны стран-членов НАТО.

Официальный представитель Кремля напомнил, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и установления дипломатических с ними отношений Россия имеет обязательства перед ДНР и ЛНР, в том числе в области безопасности.

Ранее Дмитрий Песков заявил о необходимости вести переговоры с Украиной «в тишине». По его словам, сейчас не идет речи о каких-либо документах, которые могли бы одобрить на высших уровнях после российско-украинских переговоров.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.