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Песков заявил об отсутствии у России цели разделить Украину на части

Песков заявил, что в ходе спецоперации Россия не ставит целью разделить Украину на части

ото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия не намерена разделить Украину на части, проводя специальную операцию по денацификации и демилитаризации этой территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, после государственного переворота в 2014 году Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии, также там увеличилось присутствие инфраструктуры НАТО. Россия намерена денацифицировать украинские территории, подчеркнул он.

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«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков.

Помимо этого, Россия добивается изменения баланса сил в сфере безопасности в Европе, отметил официальный представитель Кремля. Также необходимо, чтобы на Украину больше не поставлялось вооружение со стороны стран-членов НАТО.

Официальный представитель Кремля напомнил, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и установления дипломатических с ними отношений Россия имеет обязательства перед ДНР и ЛНР, в том числе в области безопасности.

Ранее Дмитрий Песков заявил о необходимости вести переговоры с Украиной «в тишине». По его словам, сейчас не идет речи о каких-либо документах, которые могли бы одобрить на высших уровнях после российско-украинских переговоров.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

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Анастасия Шейкина
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