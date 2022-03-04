Кремль заявил о необходимости вести переговоры с Украиной «в тишине»

В настоящий момент не идет речи о каких-либо документах, которые могли бы одобрить на высшем уровне после российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что подобные переговоры «должны вестись в тишине» и «не быть предметом для публичной огласки».

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского, член делегации на переговорах от Украины Михаил Подоляк заявил, что третий раунд диалога Украины и России должен состояться в кратчайшие сроки.

24 февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе. До этого Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи.