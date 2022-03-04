Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о необходимости вести переговоры с Украиной «в тишине»

Пресс-секретарь Песков заявил о необходимости вести переговоры России и Украины в тишине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

В настоящий момент не идет речи о каких-либо документах, которые могли бы одобрить на высшем уровне после российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что подобные переговоры «должны вестись в тишине» и «не быть предметом для публичной огласки».

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского, член делегации на переговорах от Украины Михаил Подоляк заявил, что третий раунд диалога Украины и России должен состояться в кратчайшие сроки.

24 февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе. До этого Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров
Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»
Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.