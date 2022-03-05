В ДНР сообщили о потерях мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Число погибших мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) достигло 26 человек за 17 дней эскалации в регионе. Такие данные сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

Согласно сообщению, с 17 февраля по состоянию на 22:00 05.03.2022 со стороны украинских силовиков было зафиксировано 815 фактов ведения огня. Погибли 26 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получил 121 мирный житель, в том числе девять детей, за текущие сутки ранены десять человек.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.