Путин заверил Макрона в надежности безопасности Запорожской АЭС

Как ядерная, так и физическая безопасность Запорожской АЭС надежно защищена, радиационный фон вокруг станции находится в пределах нормы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает в воскресенье, 6 марта, РИА Новости.

«Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы», — сообщили в пресс-службе Кремля.

4 марта Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, объекты станции взяты под охрану, персонал продолжил плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.