Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военнослужащие, которые охраняли электростанцию, покинули объект еще до прихода российских подразделений и скрылись в неизвестном направлении.

Объекты АЭС взяты под охрану. Впоследствии персонал продолжил плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

Ранее стало известно, что над постройками на Запорожской АЭС был виден дым. Позже Госслужба Украины по ЧС заявила, что горит территория около объекта. От единой энергосистемы отключили один энергоблок. Впоследствии возгорание было ликвидировано. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме.

25 февраля Конашенков сообщал, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС. Безопасность энергоблоков и саркофага станции обеспечивается военными обеих сторон совместно. В Минобороны подчеркнули, что такие действия являются гарантией того, что в сложившихся обстоятельствах националистические формирования или другие террористические организации не смогут организовать провокации.