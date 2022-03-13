МАГАТЭ призвало дать возможность персоналу Запорожской АЭС работать без давления

Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал не оказывать давление на персонал Запорожской АЭС

Персонал Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций (АЭС) должен работать без внешнего давления, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, сотрудники АЭС выполняют свои задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станций. На данный момент персонал Запорожской АЭС координирует управление объектом с российскими военными, так как станция находится под их контролем. Украинским коллегам помогают специалисты из «Росатома». Они прибыли из России для оценки ситуации с радиацией.

«Операционный персонал должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по охране, безопасности и иметь возможность принимать решения без чрезмерного давления», — призвал Гросси дать возможности специалистам.

Ранее в «Росатоме» заявили, что эксперты из России оказывают консультативную помощь на Запорожской и Чернобыльской АЭС. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ.