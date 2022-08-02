В Запорожской области заявили об усилении ПВО после атак на АЭС

Власти Запорожской области заявили об усилении ПВО после атак украинской армии на АЭС

Власти Запорожской области заявили об усилении группировки противовоздушной обороны (ПВО) после атак украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации региона.

«Сейчас система ПВО РФ в постоянном режиме боевой готовности, усилена группировка ПВО для того, чтобы ничего не долетало по [Запорожской] АЭС. Потому что мы видим и удары, и использование непосредственно дронов-камикадзе с килограммами взрывчатки, и обстрелы из РСЗО (реактивных систем залпового огня), обстрелы из тяжелой артиллерии — все это применяется», — заявили в администрации.

Ранее ВСУ дважды атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. В результате первого удара пострадали 11 человек. Реакторная часть станции не задета.

В МИД России считают, что Киев намеренно создает угрозу масштабной техногенной катастрофы.