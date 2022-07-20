Стало известно об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

Власти Запорожской области сообщили об атаке украинских БПЛА на Запорожскую АЭС

Власти Запорожской области сообщили об атаке украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом стало известно РИА Новости в администрации региона.

По информации администрации Энергодара, обстрел АЭС продолжается.

12 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Энергодар с помощью беспилотников. Удар был отражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).