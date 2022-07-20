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Стало известно об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

Власти Запорожской области сообщили об атаке украинских БПЛА на Запорожскую АЭС

Фото: РИА Новости

Власти Запорожской области сообщили об атаке украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом стало известно РИА Новости в администрации региона.

По информации администрации Энергодара, обстрел АЭС продолжается.

12 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Энергодар с помощью беспилотников. Удар был отражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Алевтина Запольская
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