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В Энергодаре сбили еще два дрона-камикадзе ВСУ

Администрация Энергодара сообщила, что ПВО России сбила еще два дрона-камикадзе ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Энергодаре силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель пресс-службы администрации города, передает РИА Новости.

«С начала текущих суток предотвращен очередной случай применения дрона-камикадзе вблизи Запорожской АЭС», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что один беспилотник был ликвидирован российской ПВО вблизи энергодарского тепловодоканала.

Ранее в главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Запорожской области обвинили ВСУ в попытке атаковать АЭС, отметив, что атака была отражена.

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Алевтина Запольская
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