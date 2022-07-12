В Энергодаре сбили еще два дрона-камикадзе ВСУ

Администрация Энергодара сообщила, что ПВО России сбила еще два дрона-камикадзе ВСУ

В Энергодаре силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель пресс-службы администрации города, передает РИА Новости.

«С начала текущих суток предотвращен очередной случай применения дрона-камикадзе вблизи Запорожской АЭС», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что один беспилотник был ликвидирован российской ПВО вблизи энергодарского тепловодоканала.

Ранее в главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Запорожской области обвинили ВСУ в попытке атаковать АЭС, отметив, что атака была отражена.