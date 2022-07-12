На Украине начали обучать «Армию дронов»

Минцифры Украины сообщило, что 150 операторов начали обучение по программе «Армия дронов»

На Украине начали обучать специалистов по программе «Армия дронов». Об этом сообщает министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в соцсетях, передает РИА Новости.

«Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium», — говорится в сообщении министра в соцсетях.

По его словам, за время обучения военные пройдут настоящие полетные задания. Помимо этого, они обретут навыки маскировки и управления беспилотниками.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Энергодаре. Пресс-служба администрации города также сообщила о своих действиях в связи с нанесенными беспилотниками ударами.

1 июля Федоров сообщал, что Генеральный штаб Украины и платформа United24 начали собирать деньги на проект по приобретению 200 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) для воздушной разведки.