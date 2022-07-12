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На Украине начали обучать «Армию дронов»

Минцифры Украины сообщило, что 150 операторов начали обучение по программе «Армия дронов»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На Украине начали обучать специалистов по программе «Армия дронов». Об этом сообщает министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в соцсетях, передает РИА Новости.

«Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium», — говорится в сообщении министра в соцсетях.

По его словам, за время обучения военные пройдут настоящие полетные задания. Помимо этого, они обретут навыки маскировки и управления беспилотниками.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Энергодаре. Пресс-служба администрации города также сообщила о своих действиях в связи с нанесенными беспилотниками ударами.

1 июля Федоров сообщал, что Генеральный штаб Украины и платформа United24 начали собирать деньги на проект по приобретению 200 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) для воздушной разведки.

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Алевтина Запольская
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