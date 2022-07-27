В Москве предупредили об угрозе катастрофы из-за обстрелов АЭС Киевом

В МИД России заявили об угрозе техногенной катастрофы из-за обстрелов АЭС со стороны ВСУ

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают угрозу масштабной техногенной катастрофы. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает ТАСС.

«С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ», — отметил Нечаев.

В Москве предупреждают, Киев, похоже, сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. «Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», — заявил он.