МАГАТЭ отреагировало на обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС

В МАГАТЭ выразили обеспокоенность из-за обстрелов ВСУ, нанесенных по Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировало на обстрелы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили по объектам Запорожской атомной электростанции (АЭС). Новое заявление агентства появилось в распоряжении РИА Новости.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, агентство обеспокоено происходящим со станцией в Запорожье. Он отметил, что сейчас, особенно после обстрелов ВСУ объектов АЭС, «вполне реальна опасность ядерной катастрофы». Гросси также сказал, что боевые действия, ставящие безопасность Запорожской АЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы». В связи с этим они «должны быть предотвращены любой ценой».

Ранее стало известно, что ВСУ снова трижды обстреляли Энергодар в Запорожской области. «Украинские каратели вновь принялись за террор мирного населения Энергодара, совершив три артиллерийских огневых налета», — заявили местные власти. Удары попали в том числе по санаторию АЭС.

Украинские войска также обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара. После произошедшего в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение. На станции была обесточена часть третьего энергоблока, также снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.

Позднее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о желании Киева вызвать техногенную катастрофу благодаря обстрелам по АЭС. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», — сказал он. Рогов также призвал МАГАТЭ срочно вмешаться и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.