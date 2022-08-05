В Запорожье заявили о желании Киева вызвать техногенную катастрофу ударом по АЭС

Член администрации Запорожья Рогов: Киев намеренно хотел вызвать катастрофу ударом по АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ), обстреливая Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу. Об этом РИА Новости заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», — сказал Рогов.

Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.

Ранее власти Энергодара, города, рядом с которым располагается АЭС, заявили, что в результате обстрела ВСУ электростанции на ее территории начался пожар. Кроме того, были оборваны две линии электропередачи, которые необходимы для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков.

ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. 20 июля украинская сторона атаковала станцию с помощью дронов-камикадзе. Для отражения обстрелов ВСУ в Запорожской области была усилена российская группировка войск ПВО.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы плутония и обогащенного урана, что может говорить, как замечают эксперты, о создании Украиной ядерного оружия.