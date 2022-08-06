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ВСУ обстреляли санаторий Запорожской АЭС

В Энергодаре украинские военные нанесли удары по санаторию Запорожской АЭС

Кадр: РИА Новости

В Энергодаре украинские военные нанесли удары по санаторию Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По предварительным данным, ВСУ трижды обстреляли Энергодар в Запорожской области. «Украинские каратели вновь принялись за террор мирного населения Энергодара, совершив три артиллерийских огневых налета», — заявили местные власти.

Удары попали в том числе по санаторию АЭС. Также пострадал водозабор, который обеспечивает горожан водой. На данный момент информации о жертвах среди мирного населения нет.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что атака объектов Запорожской АЭС войсками ВСУ может расцениваться как акт ядерного терроризма. Он сделал вывод, что станция была выбрана ВСУ в качестве метода ведения войны, однако это запрещено. «Таким образом, нападения Украины на ядерные объекты будут квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма», — сказал сенатор.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара. После произошедшего в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение. На станции была обесточена часть третьего энергоблока, также снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.

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Варвара Кошечкина
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