В Совфеде высказались об атаке ВСУ на АЭС в Запорожье

Вице-спикер Совфеда Косачев: атака на АЭС в Запорожье стала актом ядерного терроризма

Атака объектов Запорожской атомной электростанции (АЭС) войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) может расцениваться как акт ядерного терроризма. Таким образом высказался о произошедшем вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, его цитирует РИА Новости.

Прежде всего он заявил о «систематических нападениях» на станцию. Косачев сделал вывод, что АЭС была выбрана ВСУ в качестве метода ведения войны, однако это запрещено в том числе нормами человечности и здравого смысла. «Таким образом, нападения Украины на ядерные объекты будут квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма», — сказал политик.

Он упрекнул власти Украины в несоблюдении Женевской конвенции 1977 года. Помимо этого, правительство проигнорировало Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года. По словам сенатора, атака была совершена в дни конференции ООН по нераспространению ядерного потенциала.

Ранее представитель российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что обстрелы со стороны ВСУ объектов Запорожской АЭС грозят катастрофой, подобной Чернобылю. Минобороны также потребовало за это привлечь к ответственности президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам города Энергодар. По данным министерства, после произошедшего в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение. Помимо этого, на АЭС обесточена часть третьего энергоблока, снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока, поврежден водородопровод, а на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.