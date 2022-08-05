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Россия призвала судить Зеленского за ядерный терроризм

Минобороны призвало международные организации судить Зеленского за ядерный терроризм

Россия призвала международные организации осудить действия киевской власти и, в частности, президента Украины Владимира Зеленского, осуществляющие акты ядерного терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве указали, что в случае дальнейших провокаций украинской стороны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вся ответственность за нарушение ее работы целиком ляжет на киевскую власть.

Ранее Минобороны России подтвердило информацию об артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. По данным министерства, в результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока. Кроме того, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода, которое удалось оперативно ликвидировать.

ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. 20 июля украинская сторона атаковала станцию с помощью дронов-камикадзе. Для отражения обстрелов ВСУ в Запорожской области была усилена российская группировка войск ПВО.

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Марина Совина
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