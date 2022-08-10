Полянский подтвердил проведение заседания СБ ООН по Запорожской АЭС

В постпредстве России при ООН подтвердили проведение заседания СБ ООН по Запорожской АЭС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил проведение 11 августа заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю», — отметил он. По мнению политика, тема должна обсуждаться в Совбезе ООН. «Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — подчеркнул Полянский.

Ранее источник в постпредстве РФ сообщил, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС 5 августа. 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Минобороны России назвало обстрелы ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.