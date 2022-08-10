Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полянский подтвердил проведение заседания СБ ООН по Запорожской АЭС

В постпредстве России при ООН подтвердили проведение заседания СБ ООН по Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил проведение 11 августа заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю», — отметил он. По мнению политика, тема должна обсуждаться в Совбезе ООН. «Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — подчеркнул Полянский.

Ранее источник в постпредстве РФ сообщил, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС.

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС 5 августа. 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Минобороны России назвало обстрелы ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова обвинила Японию в дискредитации России на церемонии памяти в Хиросиме
Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
В здании бывшего советского министерства в Москве нашли царский институт
Немецкая авиакомпания продлила отказ от полетов в Россию
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в спецоперации
Трамп после обыска в его поместье обрушился с обвинениями в адрес Байдена
Россиянам назвали слабые места китайских смартфонов
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Полянский подтвердил проведение заседания СБ ООН по Запорожской АЭС
Полковник раскрыл ошибку США в конфликте на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.