Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник в постпредстве РФ, передает РИА Новости.

«Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — заявил источник.

По данным другого источника в Совбезе, в качестве докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, Москва считает обстрел Киевом Запорожской атомной электростанции (АЭС) актом ядерного терроризма.

7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС.