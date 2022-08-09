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В России назвали цель Киева при обстреле Запорожской АЭС

Делегация России: Украина обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы получить оружие Запада

Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Украина обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы привлечь внимание и получить новое оружие, заявила делегация России на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет ТАСС.

Российские эксперты назвали цель Киева при обстреле объекта. По их словам, украинская сторона добивается от Запада увеличения поставок оружия.

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Ранее в Министерстве обороны России заявили, что, согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, Москва считает обстрел Киевом Запорожской атомной электростанции (АЭС) актом ядерного терроризма.

7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС.

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Марина Совина
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