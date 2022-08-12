Володин напомнил Байдену об ответственности из-за обстрелов Запорожской АЭС

Володин заявил, что ответственность за обстрелы Запорожской АЭС будет лежать на Байдене

Ответственность за возможные последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) будет лежать на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что обстрелы тяжелыми ракетами Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. <...> Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал спикер Госдумы.

Володин призвал Европарламент повлиять на сложившуюся ситуацию. Им следует прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейцев, подчеркнул он.

Ранее в Минобороны России сообщили о ситуации на Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, критически важная инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала из-за обстрелов.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.