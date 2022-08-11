В Минобороны рассказали о ситуации на Запорожской АЭС после обстрелов

Минобороны: критически важная инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала из-за обстрелов

Критически важная инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не пострадала из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), работа реакторов не нарушена. О ситуации на объекте рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Как пояснил Мизинцев, обстрел подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий был совершен в четверг, 11 августа. В результате в результате ударов была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

Благодаря действиям российских военных критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена, заключил Мизинцев.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время, подчеркнул он, ситуация может измениться в любой момент. Ситуация с безопасностью на ЗАЭС в последнее время резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи станции, предупредил Гросси.