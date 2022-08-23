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В ООН призвали стороны пообещать прекратить бои у Запорожской АЭС

Замгенсека ООН ДиКарло призвала стороны пообещать прекратить бои у Запорожской АЭС

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала стороны на Украине пообещать прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании Совета безопасности (СБ) она подчеркнула крайнюю важность того, чтобы ООН получила обещание от всех сторон о прекращении любых военных действий вокруг станции, чтобы обеспечить ее дальнейшую безопасную и надежную работу.

«Перефразируя резкое предупреждение генерального секретаря [ООН], любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством», — заявила ДиКарло.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС за последние недели деградировала. По словам дипломата, ВСУ продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии на Запорожской АЭС «с катастрофическими последствиями для всего европейского континента».

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Марина Совина
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