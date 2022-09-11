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На Запорожской АЭС остановили последний работавший энергоблок

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: остановлен последний работающий энергоблок ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом «Интерфаксу» сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — заявил Карчаа. Он подчеркнул, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РИА Новости, что шестой энергоблок ЗАЭС остановлен.

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.

6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

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Марина Совина
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