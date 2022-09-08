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На Запорожской АЭС перестал работать пятый энергоблок

В администрации Энергодара заявили, что работа пятого энергоблока на ЗАЭС приостановлена

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была приостановлена работа пятого энергоблока. Тем временем шестой энергоблок работает не на всю мощность, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Его слова в четверг, 8 сентября, передает РИА Новости.

Уточняется, что сейчас сгенерированные мощности не «выбрасываются» в общую энергосистему. Причиной стало повреждение линий электропередач (ЛЭП) после обстрелов со стороны военных Украины.

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Варвара Кошечкина
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