На Запорожской АЭС перестал работать пятый энергоблок

В администрации Энергодара заявили, что работа пятого энергоблока на ЗАЭС приостановлена

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была приостановлена работа пятого энергоблока. Тем временем шестой энергоблок работает не на всю мощность, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Его слова в четверг, 8 сентября, передает РИА Новости.

Уточняется, что сейчас сгенерированные мощности не «выбрасываются» в общую энергосистему. Причиной стало повреждение линий электропередач (ЛЭП) после обстрелов со стороны военных Украины.