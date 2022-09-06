МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС для поддержания ее физической целостности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в докладе агентства по итогам инспекции на объект.

«МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности с целью обеспечения безопасной и надежной работы», — сказано в документе.

Делегация экспертов покинула объект 5 сентября, в рамках миссии были зафиксированы факты обстрелов станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что инспекция носит исключительно технический характер и направлена на предотвращение угроз ядерной аварии на станции.