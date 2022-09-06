В МАГАТЭ призвали создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Вокруг Запорожской АЭС необходимо создать безопасную зону, где будет запрещено вести боевые действия. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что зона безопасности позволит предотвратить возможный «ядерный инцидент», рис которого вызван боевыми действиями. Обстрелы станции, как отметили в МАГАТЭ, могут привести к повреждению важного оборудования и выбросу радиоактивных материалов.

В МАГАТЭ выразили готовность немедленно приступить к консультациям по созданию зоны безопасности.

6 сентября агентство опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо прекратить для поддержания физической целостности ЗАЭС.