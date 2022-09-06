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В МАГАТЭ призвали создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Вокруг Запорожской АЭС необходимо создать безопасную зону, где будет запрещено вести боевые действия. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что зона безопасности позволит предотвратить возможный «ядерный инцидент», рис которого вызван боевыми действиями. Обстрелы станции, как отметили в МАГАТЭ, могут привести к повреждению важного оборудования и выбросу радиоактивных материалов.

В МАГАТЭ выразили готовность немедленно приступить к консультациям по созданию зоны безопасности.

6 сентября агентство опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо прекратить для поддержания физической целостности ЗАЭС.

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Николай Чигасов
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