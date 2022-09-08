В Энергодаре анонсировали собрание комиссии по дальнейшей работе ЗАЭС

В Энергодаре сообщили, что 8 сентября комиссия примет решение по дальнейшей работе ЗАЭС

Новая комиссия, которая примет решение по дальнейшей работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), соберется 8 сентября. Такое мероприятие в четверг, 8 сентября, анонсировал глава администрации Энергодара Александр Волга, пишет ТАСС.

Он отметил, что комиссия примет «конкретные решения» о том, в каком режиме продолжит работать ЗАЭС. По словам главы администрации города, станция возобновит рабочие процессы «после, естественно, ремонта линий электропередачи». Волга напомнил, что войска Украины вели обстрелы, из-за которых были повреждены ЛЭП. По этой причине сейчас сгенерированные мощности невозможно подать в общую энергосистему.

Волга также рассказал, что работа пятого энергоблока станции была приостановлена. В то же время шестой энергоблок ЗАЭС работает частично. Он пояснил, что это связанно с проблемами, возникшими после повреждения ЛЭП.

Ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится про важность поддержания физической целостности станции. Агентство также призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Помимо этого, в организации заявили о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. 2 сентября, как сообщили власти Запорожской области, специалисты зафиксировали факты обстрелов станции. В специальные протоколы были занесены все объекты ЗАЭС.