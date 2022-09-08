Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Энергодаре анонсировали собрание комиссии по дальнейшей работе ЗАЭС

В Энергодаре сообщили, что 8 сентября комиссия примет решение по дальнейшей работе ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новая комиссия, которая примет решение по дальнейшей работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), соберется 8 сентября. Такое мероприятие в четверг, 8 сентября, анонсировал глава администрации Энергодара Александр Волга, пишет ТАСС.

Он отметил, что комиссия примет «конкретные решения» о том, в каком режиме продолжит работать ЗАЭС. По словам главы администрации города, станция возобновит рабочие процессы «после, естественно, ремонта линий электропередачи». Волга напомнил, что войска Украины вели обстрелы, из-за которых были повреждены ЛЭП. По этой причине сейчас сгенерированные мощности невозможно подать в общую энергосистему.

Волга также рассказал, что работа пятого энергоблока станции была приостановлена. В то же время шестой энергоблок ЗАЭС работает частично. Он пояснил, что это связанно с проблемами, возникшими после повреждения ЛЭП.

Ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится про важность поддержания физической целостности станции. Агентство также призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Помимо этого, в организации заявили о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. 2 сентября, как сообщили власти Запорожской области, специалисты зафиксировали факты обстрелов станции. В специальные протоколы были занесены все объекты ЗАЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
Популярный шеф-повар объяснил закрытие части ресторанов после съемок в его шоу
Россиянам назвали регионы с сильнейшим снижением спроса на новостройки
Блогерша потратила два года на восстановление волос после домашнего осветления
Стало известно о применении «Солнцепека» в ходе боев за Балаклею
Вооруженная бутылками и палками толпа мужчин избила россиянина в день рождения
Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
Водонаева решила сама жить в купленной для кота московской квартире
Американский журналист назвал отвратительной поддержку США сайта «Миротворец»
Врач предупредила об опасности детского храпа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.