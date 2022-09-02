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МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС

Глава администрации Запорожья Балицкий: миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало факты обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

У агентства также есть вся информация по безопасности на станции. По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ больше не имеет вопросов по работе Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет некоторым организациям, в том числе МАГАТЭ, Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК). Он добавил, что скептически относится к действиям МАГАТЭ, но ждет отчета главы агентства Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре. Инспекция носит исключительно технический характер. Члены делегации уже осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции.

Изначально предполагалось, что миссия продлится до 3 сентября, однако позднее Гросси сообщил, что на ЗАЭС должны остаться технические эксперты МАГАТЭ, которые проработают до 4 или 5 сентября.

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Варвара Кошечкина
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