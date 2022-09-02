МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС

Глава администрации Запорожья Балицкий: миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало факты обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

У агентства также есть вся информация по безопасности на станции. По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ больше не имеет вопросов по работе Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет некоторым организациям, в том числе МАГАТЭ, Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК). Он добавил, что скептически относится к действиям МАГАТЭ, но ждет отчета главы агентства Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре. Инспекция носит исключительно технический характер. Члены делегации уже осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции.

Изначально предполагалось, что миссия продлится до 3 сентября, однако позднее Гросси сообщил, что на ЗАЭС должны остаться технические эксперты МАГАТЭ, которые проработают до 4 или 5 сентября.