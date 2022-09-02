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Стало известно о продлении визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о продлении визита на ЗАЭС до 4 или 5 сентября

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Стало известно о продлении визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, видео его выступления перед журналистами опубликовано в Telegram-канале УНИАН.

«Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября — прим. «Ленты.ру») для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад», — рассказал глава агентства.

По его словам, после этого делегация планирует обеспечить постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.

Ранее сообщалось, что миссия агентства осмотрела блоки, аварийные системы на станции, а также дизельные генераторы и другие объекты.

1 сентября эксперты МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС. По словам гендиректора, инспекция носит исключительно технический характер.

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Алевтина Запольская
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