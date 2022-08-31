В МАГАТЭ назвали цели визита миссии на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что визит миссии на ЗАЭС позволит предотвратить ядерную аварию

Целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Тем временем, миссия МАГАТЭ уже прибыла в город Запорожье, откуда направится в подконтрольный России Энергодар, где находится электростанция. Сообщается, что инспекция будет носить чисто технический характер.

Ранее стало известно о задержании группы украинских диверсантов, которые планировали совершить теракт на Запорожской АЭС. По предварительным данным, они должны были осуществить его во время визита делегации МАГАТЭ.