В Энергодаре предотвратили теракт на Запорожской АЭС

В Энергодаре задержана диверсионная группа, готовившая крупный теракт на Запорожской АЭС

В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которая готовила теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, группа планировала совершить теракт во время визита на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что задержание диверсантов «в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима».

Ранее сообщалось, что делегация из 14 экспертов МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 1 сентября. Власти региона отказались выдавать представителям миссии специальные пропуска, ее члены вынуждены стоять в общей очереди.

