Миссии МАГАТЭ откажут в спецпропусках при въезде в Запорожскую область

Членам миссии МАГАТЭ не будут выдавать спецпропуска для въезда в Запорожскую область

Миссии МАГАТЭ не будут выдавать спецпропуска для въезда в Запорожскую область, ее члены будут вынуждены стоять в общей очереди. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России через освобожденную территорию», — прокомментировал Рогов.

Ранее издание The New York Times сообщило, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, делегация прибудет 1 сентября.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что миссия будет включать примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Миссию будут сопровождать сотрудники ООН, занимающиеся вопросами логистики и безопасности.