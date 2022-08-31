В Энергодаре назвали дату прибытия миссии МАГАТЭ в город

Глава Энергодара Волга заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет в город утром 1 сентября

В администрации Энергодара назвали дату прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в город. Об этом глава местной администрации Александр Волга сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, в МАГАТЭ заявили, что делегация агентства прибудет в Энергодар утром в четверг, 1 сентября. Волга отметил, что членам миссии готовы обеспечить проживание в городе.

Ранее в The New York Times сообщали, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в среду, 31 августа. Предполагалось, что инспекция агентства на ЗАЭС продлится до 3 сентября.