ВСУ пробили крышу спецкорпуса Запорожской АЭС

Член администрации Запорожья Рогов: ВСУ пробили крышу спецкорпуса ЗАЭС с топливом

Вооруженные силы Украины в понедельник, 29 августа, в результате обстрелов пробили крышу спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где хранится свежее топливо для реакторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По данным властей региона, артиллерийский удар был нанесен из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Власти контролируют ситуацию, радиационный фон в норме, заключил Рогов.

Ранее Владимир Рогов предупредил, что Киев может сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства направляется на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». В состав миссии вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран, сотрудников из США и Великобритании в списке представителей нет.