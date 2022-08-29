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Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе

Глава МАГАТЭ Гросси: миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе

Фото: @rafaelmgrossi

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что определило группу экспертов для визита на Запорожскую АЭС. В список агентства вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Также среди членов делегации оказался глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.

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Марина Совина
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