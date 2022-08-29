Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе

Глава МАГАТЭ Гросси: миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что определило группу экспертов для визита на Запорожскую АЭС. В список агентства вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Также среди членов делегации оказался глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.