NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую АЭС на следующей неделе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило группу экспертов для визита на крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В список агентства, с которым ознакомилась газета, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации оказался руководитель МАГАТЭ, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет. Газета утверждает, что визит планируется на следующей неделе.

В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене от комментариев отказались, но подтвердили, что идут активные консультации по поводу отправки миссии.

Ранее в Минобороны России заявили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. По данным ведомства, штатный технический персонал контролирует состояние АЭС и обеспечение ее функционирования. За минувшие сутки территория станции была обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ) трижды, подчеркнули в министерстве.