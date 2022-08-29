В Запорожье заявили об угрозе срыва миссии МАГАТЭ

Запорожская администрация заявила, что Киев сделает все для срыва визита миссии МАГАТЭ

Киев может сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), об этой угрозе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал начало миссии агентства на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которую возглавит лично. Сотрудник администрации добавил, что эксперты прибудут на атомную станцию в течение недели. «Ждем с нетерпением!» — написал он.

«Шайка наркоманов и нацистов, занимающаяся ядерным терроризмом, сделает все, чтобы сорвать визит. Наша задача — обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что 28 августа Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, где находится атомная станция. В результате обстрела пострадали семь человек.

Власти города назвали атаку украинских военных провокацией, направленной на срыв приезда МАГАТЭ.