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В Запорожье заявили об угрозе срыва миссии МАГАТЭ

Запорожская администрация заявила, что Киев сделает все для срыва визита миссии МАГАТЭ

Фото: @rafaelmgrossi

Киев может сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), об этой угрозе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал начало миссии агентства на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которую возглавит лично. Сотрудник администрации добавил, что эксперты прибудут на атомную станцию в течение недели. «Ждем с нетерпением!» — написал он.

«Шайка наркоманов и нацистов, занимающаяся ядерным терроризмом, сделает все, чтобы сорвать визит. Наша задача — обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что 28 августа Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, где находится атомная станция. В результате обстрела пострадали семь человек.

Власти города назвали атаку украинских военных провокацией, направленной на срыв приезда МАГАТЭ.

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Алевтина Запольская
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