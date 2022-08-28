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Власти Энергодара сообщили об обстреле жилых кварталов ВСУ

Власти Энергодара сообщили об обстреле жилых кварталов украинскими войсками

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по жилым кварталам Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщают власти города, передает РИА Новости.

Сообщается, что в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) слышны взрывы. Сейчас экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.

В субботу, 27 августа, украинские войска также обстреляли Энергодар. Они нанесли порядка 20 ударов по объектам, пять из которых попали на территорию ЗАЭС. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в настоящее время работают два энергоблока АЭС.

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Марина Совина
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