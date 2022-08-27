Украинские войска начали артиллерийский обстрел Энергодара вблизи ЗАЭС

В Запорожье сообщили, что ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара вблизи ЗАЭС

Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодара в Запорожской области. Удары попадают вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, уже украинские военные нанесли порядка 20 ударов по объектам города, пять из которых попали на территорию Запорожской АЭС. Рогов добавил, что после окончания обстрела власти оценят потери и повреждения, которые нанесли бойцы ВСУ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

