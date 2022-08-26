Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД России обвинил власти Украины в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

МИД России обвинил власти Украины в попытке сорвать миссию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что официальный Киев делает все, чтобы сорвать визит экспертов МАГАТЭ в Запорожье. Дипломаты подчеркивают, что, несмотря на это, расчет украинских властей на срыв инспекционного визита не оправдается.

Ранее миссия МАГАТЭ получила гарантии безопасности от России и Украины для визита на атомную станцию. «Теперь там [на ЗАЭС] может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что в делегацию на ЗАЭС войдут технические специалисты, в том числе из российского «Росатома» и с Украины. По его словам, миссия будет носить технический характер, эксперты оценят состояние станции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове
Россиянин пойдет под суд за попытку убить военного пенсионера молотком
Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде
Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла
Готовность Болгарии обсуждать возобновление поставок с «Газпромом» объяснили
Попадание фейерверка в толпу в российском городе сняли на видео
Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro
В засухе нашли угрозу дикой природе Великобритании
Реставраторы нашли написанное 86 лет назад послание в шпиле школы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.