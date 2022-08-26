Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыт состав делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Дипломат Полянский: в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС войдут технические специалисты

Фото: РИА Новости

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) будет носить технический характер. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат раскрыл, что в делегацию войдут технические специалисты, в том числе из российского «Росатома» и с Украины. «Они скорее будут оценивать ситуацию на станции. Безопасность. Меры, которые необходимо предпринять. Дать рекомендации. Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции», — объяснил он.

Ранее Полянский понадеялся, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ. Он указал на тот факт, что в ВСУ имеются формирования. которые не подчиняются Киеву.

25 августа научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал «Ленте.ру», что во время визита на Запорожскую АЭС МАГАТЭ должно будет убедиться в том, что ничто не указывает на выход электростанции из строя и дать рекомендации об остановке в случае, если окажется, что дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Российская делегация представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за последние недели деградировала. По словам дипломата, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иностранные наемники пожаловались на злоупотребления со стороны командиров ВСУ
Казнь чеченца-террориста в США отложили на неопределенный срок
Названы скрытые опасности большой груди
Американский суд потребовал объяснений обыска в имении Трампа
В Совфеде предрекли судьбу политиков Прибалтики после сноса памятников
Девушку обругали в сети за откровенный купальник в аквапарке
Раскрыт состав делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче турбин в Германию
Певица поделилась страшными воспоминаниями об одном из районов Москвы в 90-е
В России понадеялись на разум Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.