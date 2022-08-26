Раскрыт состав делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Дипломат Полянский: в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС войдут технические специалисты

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) будет носить технический характер. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат раскрыл, что в делегацию войдут технические специалисты, в том числе из российского «Росатома» и с Украины. «Они скорее будут оценивать ситуацию на станции. Безопасность. Меры, которые необходимо предпринять. Дать рекомендации. Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции», — объяснил он.

Ранее Полянский понадеялся, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ. Он указал на тот факт, что в ВСУ имеются формирования. которые не подчиняются Киеву.

25 августа научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал «Ленте.ру», что во время визита на Запорожскую АЭС МАГАТЭ должно будет убедиться в том, что ничто не указывает на выход электростанции из строя и дать рекомендации об остановке в случае, если окажется, что дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Российская делегация представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за последние недели деградировала. По словам дипломата, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.