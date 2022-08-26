В России понадеялись на разум Киева

Дипломат Полянский: надеемся, что у Киева хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ

Россия надеется, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в Вооруженных силах Украины имеются группы, которые не подчиняются верховному командованию. «Были такие примеры, это нас очень беспокоит», — отметил он.

25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС. Указывалось, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

