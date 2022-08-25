Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Украины прекратить обстрелы ЗАЭС

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Совет Госдумы призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Обращение совета опубликовано на официальном портале нижней палаты парламента.

«Совет Государственной Думы, в состав которого входят в том числе руководители фракций всех представленных в Государственной Думе политических партий, призывает (...) дать принципиальную оценку преступным действиям Киева; потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов», — говорится в заявлении парламентариев.

В Госдуме отметили, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предрек попытку Киева сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям. 25 августа в Минобороны сообщили о продолжающихся обстрелах атомной станции.