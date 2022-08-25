В Запорожской области предрекли попытку Украины сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов предрек попытку Киева сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предрек попытку Киева сорвать визит делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, в регионе ждут визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в первых числах сентября, высказав при этом опасение, что украинские власти попытаются организовать какую-то провокацию.

Рогов добавил, что шансы на инспекционный визит МАГАТЭ на ЗАЭС сильно выросли после встречи Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. В заключение он заявил, что власти Запорожской области сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты электростанции.

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал о задачах МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По его словам, во время визита на объект делегация агентства должна будет убедиться в том, что ничто не указывает на выход электростанции из строя, и дать рекомендации о ее остановке на тот случай, если дальнейшая эксплуатация окажется небезопасной.