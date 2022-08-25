Описаны задачи МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: МАГАТЭ может порекомендовать остановить Запорожскую АЭС

Во время визита на Запорожскую АЭС МАГАТЭ должно будет убедиться в том, что ничто не указывает на выход электростанции из строя и дать рекомендации об остановке в случае, если окажется, что дальнейшая эксплуатация небезопасна. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в эфире телеканала France 24 заявил, что организация близка к достижению соглашения о доступе к Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что Киев и Москва согласны с тем, что МАГАТЭ должно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней.

«Я думаю, что главной задачей организации будет убедиться в том, что эксплуатация АЭС продолжается с применением всех имеющихся нормативов: что персонал сменяется вовремя, что ничто не указывает на планы по выводу электростанции из строя, — предположил Стефанович. — Кроме того, МАГАТЭ может сделать вывод, что дальнейшая эксплуатация АЭС небезопасна и дать соответствующие рекомендации».

Эксперт добавил, что на данный момент нет факторов, которые бы указывали на то, что эксплуатация электростанции стала небезопасной. Даже несмотря на крайне неприятную обстановку и обстрелы.

«Задача МАГАТЭ — обеспечить независимую, верифицированную информацию. Напомню, что визит организации в Чернобыль после ухода российских вооруженных сил позволил продемонстрировать, что ничего страшного там не происходило, что не было проблем с точки зрения атомной безопасности», — сказал Стефанович.

Он объяснил, что, фактически, сегодня человечество впервые столкнулось с активными боевыми действиями в районе действующей АЭС. Именно на основе текущих событий впоследствии будут написаны правила того, как действовать в подобной ситуации.

«Обстановка в мире не становится более стабильной и спокойной. Нельзя исключать, что подобные ситуации будут иметь место и в других частях света», — предупредил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, призвал к скорейшей передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

