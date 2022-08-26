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Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получила гарантии безопасности от России и Украины

Макрон заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС получила гарантии безопасности от РФ и Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) получила гарантии безопасности от России и Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Французский глава государства рассказал, что встречался с главой МАГАТЭ, а также общался с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там [на ЗАЭС] может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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