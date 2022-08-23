МИД уличил Киев в создании угрозы ядерной катастрофы из-за ЗАЭС для всей Европы
Украинские военные, которые продолжают обстреливать объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подвергают опасности ядерной катастрофы все страны Европейского союза. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что «киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе» АЭС. Кроме того, из-за действий военных страдают прилегающие к станции территории. Лавров уличил Киев в создании угрозы ядерной катастрофы. Уточняется, что власти Украины «подвергают опасности ядерной катастрофы все европейское население».
Ранее генеральный секретарь ООН заявил, что в сравнении с последними десятилетиями риск возникновения ядерного конфликта достиг максимальной точки. В организации также призвали обладающие ядерным потенциалом страны взять обязательство не развязывать конфликт первыми.
Помимо этого, президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС. Также союзники заявили о «важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности».