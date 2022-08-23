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МИД уличил Киев в создании угрозы ядерной катастрофы из-за ЗАЭС для всей Европы

Лавров заявил, что Киев создает угрозу ядерной катастрофы для всей Европы из-за ЗАЭС

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинские военные, которые продолжают обстреливать объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подвергают опасности ядерной катастрофы все страны Европейского союза. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что «киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе» АЭС. Кроме того, из-за действий военных страдают прилегающие к станции территории. Лавров уличил Киев в создании угрозы ядерной катастрофы. Уточняется, что власти Украины «подвергают опасности ядерной катастрофы все европейское население».

Ранее генеральный секретарь ООН заявил, что в сравнении с последними десятилетиями риск возникновения ядерного конфликта достиг максимальной точки. В организации также призвали обладающие ядерным потенциалом страны взять обязательство не развязывать конфликт первыми.

Помимо этого, президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС. Также союзники заявили о «важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности».

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Варвара Кошечкина
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